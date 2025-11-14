На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка потеряла почти 3 млн рублей, пытаясь стать криптоинвестором

Пенсионерка из Калининграда надеялась заработать и потеряла более 2,8 млн рублей
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пенсионерка из Калининграда потеряла почти 3 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.

В полицию города обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что недавно ей поступило предложение о дополнительном заработке на криптовалютной бирже.

Посчитав его заманчивым, она решила вложить в криптовалюту личные сбережения. Спустя 10 дней регулярных переводов накопления иссякли, и пенсионерка взяла в кредит 2 млн рублей.

В общей сложности она отправила на чужой счет более 2,8 млн рублей, но в итоге поняла, что общалась с мошенниками, доход от инвестиций оказался фикцией, а потраченные вложения вывести не удастся.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистов разыскивают.

Ранее россиянин поверил банкиру из Африки и отправил ему почти 32 млн рублей.

