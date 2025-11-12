На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин поверил банкиру из Африки и отправил ему почти 32 млн рублей

В Петербурге мужчина перевел мошенникам из Африки почти 32 млн рублей
true
true
true
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Петербуржец лишился миллионов рублей, поверив в вымышленное наследство. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Неизвестный представился пострадавшему сотрудником банка по имени Гарри и заявил, что он поможет мужчине получить $16,9 миллионов, которые ему якобы оставил родственник из Западной Африки. Однако, чтобы деньги оказались на счету у россиянина, их необходимо было перевести из Африки.

Поверив неизвестному, петербуржец перевел на несколько счетов под разными предлогами 31,9 миллиона рублей. После этого «сотрудник банка» перестал отвечать пострадавшему на звонки и сообщения.

Мужчина отправил на один из счетов 754,1 тысячи рублей и через суд потребовал у его владельца возместить сумму, так как это, по его мнению, было незаконным обогащением. Однако суд отказал мужчине, так как отправленная сумма была «не ошибочно перечислена на счет, а похищена путем обмана». Помимо этого, необходимо доказать, что владелец счета участвовал в афере.

Ранее россиянам назвали самые подозрительные для банков действия с картами.

