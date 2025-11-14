На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина сделал пересадку волос и стал похож на «Мегамозга»

Mirror: британец стал похож на Мегамозга после пересадки волос
Мужчина из-за отека стал похож на «Мегамозга» после пересадки волос, пишет Mirror.

Логан Хендерсон из Манчестера сделал пересадку волос стоимостью £3500, чтобы справиться с облысением, которое началось у него еще в 19 лет. Однако восстановительный период оказался куда сложнее, чем он ожидал.

По словам Логана, уже на второй день после операции его лоб заметно увеличился в размерах, из-за чего он сравнил себя с героем мультфильма «Мегамозг». В течение десяти дней мужчина был вынужден спать почти сидя, чтобы не повредить чувствительные трансплантаты, а для уменьшения отеков носил плотную повязку.

«К третьему дню глаза полностью посинели, будто я провел 12 раундов с Майком Тайсоном. Лоб почти удвоился, а один глаз практически закрылся», — вспоминает британец.

Из-за сильного отека он не чувствовал форму черепа около недели. В день после операции Логану пришлось ехать через Лондон с повязкой и надписью «хочу волосы», что привлекало пристальные взгляды прохожих.

Хендерсон объясняет, что решился на процедуру, чтобы снова выглядеть на свой возраст, так как залысины визуально прибавляли ему около десяти лет. Полных результатов пересадки он ожидает через 12 месяцев.

Ранее врач рассказал, что горячий душ может привести к облысению.

