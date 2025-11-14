На форуме в Татарстане выработают эффективные форматы работы с молодежью

В Казани стартовал форум «Научись помнить», в рамках которого участники выработают современные и эффективные форматы работы с молодежью, сообщает пресс-служба форума.

Как отметил во время торжественной церемонии открытия форума руководитель, член координационного совета поискового движения России в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов, важно объединить поисковые отряды для разработки новых идей просвещения молодежи.

«Мы должны вместе искать современные подходы к тому, как говорить с новым поколением об истории», — сказал он.

Также к участникам форума обратился депутат Госсовета Татарстана, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества по Татарстану Тимур Камалетдинов.

«Память — это не музейная витрина. Это голос, который звучит в нас. И сегодня этот голос — общий для всех, кто ищет, кто помнит, кто бережёт», — сказал он.

В рамках форума участники обменяются лучшими практиками, разработают интерактивные и игровые механики для просветительской деятельности, а также создадут творческие проекты.