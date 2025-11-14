На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На форуме в Татарстане выработают эффективные форматы работы с молодежью

В Татарстане стартовал форум «Научись помнить»
true
true
true
close
РВИО в Республике Татарстан/VK

В Казани стартовал форум «Научись помнить», в рамках которого участники выработают современные и эффективные форматы работы с молодежью, сообщает пресс-служба форума.

Как отметил во время торжественной церемонии открытия форума руководитель, член координационного совета поискового движения России в Приволжском федеральном округе Андрей Мордвинов, важно объединить поисковые отряды для разработки новых идей просвещения молодежи.

«Мы должны вместе искать современные подходы к тому, как говорить с новым поколением об истории», — сказал он.

Также к участникам форума обратился депутат Госсовета Татарстана, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества по Татарстану Тимур Камалетдинов.

«Память — это не музейная витрина. Это голос, который звучит в нас. И сегодня этот голос — общий для всех, кто ищет, кто помнит, кто бережёт», — сказал он.

В рамках форума участники обменяются лучшими практиками, разработают интерактивные и игровые механики для просветительской деятельности, а также создадут творческие проекты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами