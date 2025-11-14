На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Употребивший наркотики россиянин задушил беременную сожительницу

На Кубани мужчина в наркотическом опьянении задушил беременную сожительницу
true
true
true
close
РИА Новости

В Краснодарском крае 24-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 18-летней беременной сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел 8 ноября в станице Каневской. По версии следствия, в тот день у фигуранта и его партнерши случился конфликт на почве употребления молодым человеком запрещенных веществ. Будучи в состоянии наркотического опьянения, мужчина разозлился и задушил девушку ремнем, после чего уехал в другой город.

«Утром 10 ноября фигурант вернулся домой и, желая отвести от себя подозрения, вызвал на место сотрудников правоохранительных органов, сообщив, что якобы его сожительницу убили во время его отсутствия», — рассказали в ведомстве.

Во время допроса мужчина сознался в содеянном и поделился деталями совершенного преступления.

Фигурант заключен под стражу.

Ранее россиянин задушил беременную любовницу за угрозы выдать его жене.

