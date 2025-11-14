В Польше заявили об обнаружении нацистского золота

Группа польских исследователей, занимающаяся поисками так называемого «золотого поезда» нацистов, сообщила о получении новых данных, которые подтверждают существование легендарного состава времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Dziennik.pl.

«По словам участников проекта, проведенное ими георадарное исследование на территории Нижней Силезии выявило подземную аномалию, которую они интерпретируют как туннель, содержащий несколько вагонов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда намерена добиться разрешения на проведение дальнейших поисковых работ в лесном массиве.

На данный момент официальных подтверждений обнаружения состава не поступало. Специалисты акцентируют внимание на том, что сведения, полученные с помощью георадара, носят предварительный характер и требуют дополнительных изысканий, включая потенциальные раскопки.

Легенда о «золотом поезде» основывается на предположении, что в последние месяцы войны нацисты могли спрятать в Нижней Силезии эшелон, загруженный золотом, произведениями искусства и прочими ценностями. Однако, несмотря на многочисленные поисковые работы, доказательств существования данного поезда до сих пор не представлено.

