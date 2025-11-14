На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава судебного департамента при Верховном суде отправлен в отставку

Председатель ВС России Краснов отправил в отставку главу судебного департамента
true
true
true
close
Пресс-служба Верховного суда

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов отправил в отставку главу судебного департамента при инстанции Владислава Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Причины увольнения Иванова не уточняются.

По данным портала «Право.ру», решение об отставке Иванова было принято на внеочередном заседании Совета судей 14 ноября. Пост главы судебного департамента уволенный юрист занял в мае 2024 года по предложению бывшего председателя Верховного суда Ирины Подносовой. До назначения в Верховный суд Иванов работал председателем Арбитражных судов Западно-Сибирского округа и Бурятии.

После заступления на новую должность он называл своей задачей привлечение компетентных специалистов из госорганов и адвокатуры и повышение зарплаты судей.

Судебный департамент при Верховном суде занимается организационным обеспечением деятельности судов, финансированием мировых судей и отбором кандидатов на должности судей.

Ранее бывшего судью Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции в российских отелях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами