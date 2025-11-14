Глава судебного департамента при Верховном суде отправлен в отставку

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов отправил в отставку главу судебного департамента при инстанции Владислава Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Причины увольнения Иванова не уточняются.

По данным портала «Право.ру», решение об отставке Иванова было принято на внеочередном заседании Совета судей 14 ноября. Пост главы судебного департамента уволенный юрист занял в мае 2024 года по предложению бывшего председателя Верховного суда Ирины Подносовой. До назначения в Верховный суд Иванов работал председателем Арбитражных судов Западно-Сибирского округа и Бурятии.

После заступления на новую должность он называл своей задачей привлечение компетентных специалистов из госорганов и адвокатуры и повышение зарплаты судей.

Судебный департамент при Верховном суде занимается организационным обеспечением деятельности судов, финансированием мировых судей и отбором кандидатов на должности судей.

