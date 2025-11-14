В Москве два провайдера перерезали провода друг другу и оставили дом без WiFi

В Москве в районе Ховрино два провайдера поссорились между собой и перерезали провода, оставив многоквартирный дом без интернета. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, инцидент произошел в доме по улице Клинская 2 А к7. Жители сообщили, что причиной интернет-локдауна стала ссора провайдеров. Работники просто перерезали линии друг другу. Первой отключилась сеть ЕСК, затем интернет пропал и у абонентов Ростелекома.

«Так как у ЕСК больше (не понятно почему) власти в нашем ЖК, то вчера для ремонта оборудования Ростелекому было отказано в доступе в ЖК», — рассказали источники канала.

Работу интернета в жилом комплексе из 1000 квартир не могут восстановить второй день, потому что управляющая компания не дает доступ к необходимому оборудованию.

