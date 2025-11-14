На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве два провайдера перерезали провода друг другу и оставили дом без WiFi

В Ховрино провайдеры создали интернет-локдаун, перерезав провода друг другу
true
true
true
close
Global Look Press

В Москве в районе Ховрино два провайдера поссорились между собой и перерезали провода, оставив многоквартирный дом без интернета. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, инцидент произошел в доме по улице Клинская 2 А к7. Жители сообщили, что причиной интернет-локдауна стала ссора провайдеров. Работники просто перерезали линии друг другу. Первой отключилась сеть ЕСК, затем интернет пропал и у абонентов Ростелекома.

«Так как у ЕСК больше (не понятно почему) власти в нашем ЖК, то вчера для ремонта оборудования Ростелекому было отказано в доступе в ЖК», — рассказали источники канала.

Работу интернета в жилом комплексе из 1000 квартир не могут восстановить второй день, потому что управляющая компания не дает доступ к необходимому оборудованию.

До этого Telegram-канал «Новости Москвы» писал, что интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к мессенджеру Telegram. По данным канала, при использовании провайдера у жителей начинаются проблемы с загрузкой фото и отправкой сообщений, но при отключении от сети мессенджер начинает работать в штатном режиме.

Ранее стали известны причины сбоев в работе мобильного интернета в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами