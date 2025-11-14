Россиянка обвинила соседа с топором в преследовании ее сына

В Ессентуках полиция устанавливает обстоятельства конфликта между местным жителем и его 16-летним соседом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полиция начала проверку после поступления заявления от юноши и его матери с просьбой принять меры из-за разногласий между ними. Позже в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с топором гонится за подростком, который зашел на территорию его дома.

По словам матери подростка, все началось с того, что сосед якобы подрезал ее на машине, когда в салоне находились дети пяти и трех лет. После этого старший сын решил поговорить с соседом, а тот погнался за ним с топором.

«Мой 16-летний сын вошел во двор соседа, чтобы просто спросить, как вдруг этот ненормальный, сразу ничего не сказав, схватился за топор и пытался ударить им моего ребенка. Мой сын увернулся от первого удара, но после сразу побежал к выходу. У калитки он попытался во второй раз ударить топором в спину моему сыну» — приводит слова женщины Telegram-канал «Пятигорск и Мой КМВ 26».

В комментариях к посту якобы знакомые с ситуацией жители рассказали, что конфликт между соседями длится уже несколько месяцев, и его якобы начал отец подростка.

В деле предстоит разобраться сотрудникам МВД.

