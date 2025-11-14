На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Совет судей рассмотрел вопрос о прекращении полномочий его 15 участников

Совет судей России в ходе внеочередного пленарного заседания рассмотрел вопрос о добровольном освобождении от обязанностей 15 членов совета, включая его экс-главу Виктора Момотова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Совета судей.

При этом в публикации не приводятся итоги рассмотрения указанного вопроса.

Сообщается, что помимо Момотова, досрочно прекратить полномочия вознамерились судья Верховного суда Анатолий Першутов, судьи Конституционного суда России Николай Мельников и Лариса Красавчикова, а также глава 3-го кассационного суда общей юрисдикции в отставке Василий Волошин.

Кроме того, заявление об освобождении от обязанностей написали находящиеся в отставке председатель 7-го кассационного суда общей юрисдикции Сергей Минин и председатель Ставропольского краевого суда Константин Боков.

По данным пресс-службы, совет также рассмотрел заявления главы Верховного суда Бурятии в отставке Альбины Кирилловой, председателя 12-го арбитражного апелляционного суда Федора Тимаева, председателя Верховного суда Адыгеи в отставке Байзета Шумена и председателя Камчатского краевого суда в отставке Виталия Волгина.

Список увольняющихся пополнили судья Томского областного суда Андрей Гончаров, замглавы Хабаровского краевого суда Елена Унтевская, находящиеся в отставке глава Кировского областного суда Константин Егоров и судья Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк.

Ранее пленум Верховного суда России выбрал нового секретаря.

