Мужчина пострадал при падении дерева в Новой Москве

Мужчина госпитализирован после падения дерева в Новой Москве
«Газета.Ru»

В Новой Москве на мужчину из-за сильного ветра упало дерево. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сильными болями в спине, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

В Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства сообщили, что в столице наблюдаются случаи повреждения деревьев. Городские службы стараются оперативно распиливать и вывозить поваленные деревья. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — ответили в комплексе городского хозяйства.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о заморозках, гололедице и сильном ветре в субботу.

По словам синоптика, в столице может выпасть до 15 мм осадков. Высота снежного покрова может достичь четыре сантиметра. При этом ожидается усиление ветра до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег.

