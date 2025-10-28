На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне пригласили знакомого в кафе, чтобы избить ради вымогательства 2 млн рублей

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Калужской области мужчины пригласили знакомого в кафе, чтобы избить его ради вымогательства долговой расписки. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все случилось, когда двое мужчин пригласили знакомого в кафе. Там, воспользовавшись старой ссорой в качестве повода, они начали избивать его и вымогать более 2 млн рублей. Под угрозами физического устранения пострадавшего заставили написать долговую расписку. После этого злоумышленники, угрожая газовым пистолетом, насильно доставили жертву в лесополосу на окраине города. Там его связали и снова избили. Похитив ключи от машины пострадавшего, преступники скрылись. Мужчина сумел освободиться самостоятельно и позже заявил о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых. Угнанный автомобиль изъяли и передали владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163, п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 и п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Оба подозреваемых арестованы.

Ранее пятеро человек в масках избили коллектора, пытавшегося вернуть личный долг.

