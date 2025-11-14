На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Свердловчанка обманула мать пропавшего участника СВО на 1,8 млн рублей

На Урале осудили женщину, обманувшую мать участника СВО на 1,8 млн рублей
Telegram-канал Суды Свердловской области

На Урале вынесли приговор женщине, которая обманула мать пропавшего участника СВО на 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Жительница города Асбеста, зная, что сын ее знакомой без вести пропал в зоне СВО, воспользовалась отчаянием матери. Она предложила женщине помочь найти сына, хотя изначально не могла оказать никакого содействия. Она несколько месяцев внушала знакомой ложную надежду, убеждая ее, что мужчина жив, но якобы нуждается в дорогостоящем лечении. Под этим предлогом злоумышленница убедила отдать ей 1,8 млн рублей.

В отношении аферистки возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ее обязали возместить обманутой женщине полную сумму ущерба и выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее в Саратовской области мошенники обманули мать участника СВО.

