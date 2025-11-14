Диетолог предупредила о последствиях регулярного употребления бабл-ти

Бабл-ти является высококалорийным напитком, употреблять который следует не чаще одного или двух раз в месяц. Чрезмерное увлечение этим жидким десертом грозит развитием ряда метаболических заболеваний. Об этом Life.ru рассказала заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России по клинико-экспертной работе, терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По словам эксперта, в одном стандартном стакане бабл-ти, объем которого составляет 500 миллилитров, содержится от 40 до 60 граммов сахара. Это значение превышает суточную норму потребления добавленного сахара, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, для здоровья крайне опасны и тапиоковые шарики, являющиеся быстрыми углеводами с высоким гликемическим индексом. Врач объяснила, что они могу спровоцировать проблемы с пищеварением.

«Особенно осторожными необходимо быть людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ, а также детям и подросткам. Основная проблема употребления напитка — это большое содержание сахара в нем», — отметила Игнатикова.

В составе бабл-ти также есть сухие сливки — источники трасжиров, повышающие уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и способствующие развитию атеросклероза. А пищевые добавки, с помощью которых напитку придаются яркие вкусы, могут вызвать аллергические реакции, добавила специалист.

По ее словам, из-за всех компонентов калорийность бабл-ти составляет от 350 до 500 килокалорий в одном стакане. Такие значения приравниваются к полноценному приему пищи, у которого при этом критически низкая питательная ценность.

