В Кузбассе школьницей, плюнувшей в домофон, заинтересовалась полиция

В Новокузнецке полиция заинтересовалась школьницей, плюнувшей в домофон
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Новокузнецке полицейские в ходе мониторинга соцсетей выявили запись, на которую попали хулиганские действия школьницы. Девочку разыскали и провели с ней разъяснительную работу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

На видео попал момент, как девочка плюет в камеру «умного» домофона, что возмутило жителей подъезда. Сотрудники МВД разыскали нарушительницу: ей оказалась 13-летняя школьница.

«Она рассказала, что во время прогулки с подругой решила войти в подъезд и наугад набрала комбинацию цифр в качестве пин-кода. Дверь не открылась, и тогда девочка из хулиганских побуждений плюнула в дисплей домофона, не задумавшись, что ее действия зафиксированы встроенной видеокамерой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские пояснили, что девочку нельзя привлечь к ответственности в силу возраста. С ней провели разъяснительную беседу, после чего направили материала в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Красноярском крае девочка пострадала от хулиганов во дворе школы.

