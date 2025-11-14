Психолог объяснил важность освобождения мужчин от навязанных стереотипов

В обществе долгое время главенствовали стереотипы о мужчинах, которые заставляли их проявлять исключительно силу и выносливость, отрицать эмоции и любые проявления слабости. Такой нарратив жертвенности сегодня пересматривается, смещая фокус на внутреннюю ценность и любовь к себе, отметил психолог Александр Бережной. В беседе с 360.ru он объяснил, что начинать работу по освобождению от ненужных стереотипов, которые мешают полноценной счастливой жизни, нужно с переоценки своих убеждений.

«Установка «я сам» в сочетании с навязанными извне разрушительными идеями делает мужчину заложником социальных нарративов и требований. Среди них можно выделить целый ряд наиболее распространенных и губительных, — пояснил специалист. — Выход из ловушки убеждений лежит через глубокую внутреннюю работу, осознанный выбор в пользу себя».

Он посоветовал начинать работу над собой с «инвентаризации» убеждений, стараясь осознать, какие из них навязаны извне и при этом вызывают внутренний конфликт, протест, приводят к угнетению психики.

Второй шаг – это сознательный отказ от лишних правил и создание собственных моделей поведения, отметил Бережной. Он посоветовал отходить от принципа «я сам» на «мы вместе», подчеркнув, что он не отрицает самостоятельности, но позволяет не возводить ее в абсолют и разделять обязанности с партнером, просить помощи при необходимости и при этом не чувствовать себя слабее.

По мнению психолога, важно не зацикливаться только на карьере и деньгах, стремясь перенаправить фокус внимания на создание наиболее гармоничной жизни. Она должна включать в себя также хорошие отношения, духовный рост, здоровье – как физическое, так и ментальное.

До этого специалист отмечал, что из-за длительной табуированности многие мужчины вынуждены подавлять психологические проблемы, включая депрессию и экзистенциальный кризис. Он призвал мужчин отринуть установку, что ценность жизни завязана исключительно на карьере, и сосредоточиться на благополучии, здоровье и поиске новых идей и хобби.

