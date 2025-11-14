На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи рассказали, какое питание ускорит метаболизм

Pravda.Ru: белковые продукты помогут ускорить метаболизм
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Рацион питания с достаточным количеством белка поможет поддерживать скорость обмена веществ. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Они пояснили, что белок требует больше энергии для переваривания, чем жиры и углеводы, за счет чего организм сжигает больше калорий. При этом экстремальные диеты с сильным дефицитом калорий могут создать обратный эффект и замедлить метаболизм, предупредили специалисты.

«Многие едят на фоне тревоги. Это не голод, а способ заглушить стресс. Когда человек переходит на осознанное питание — замедляет темп, чувствует вкус, ест без телефона — обмен веществ стабилизируется без диет и ограничений», — добавила психолог Марина Кузнецова.

Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик до этого рассказала «Газете.Ru», что привычка доедать до последней ложки кажется безобидной, но на деле формирует метаболические сбои. Даже несколько лишних ложек еды могут повышать уровень сахара и провоцировать повторные выбросы инсулина, предупредила она. По ее словам, мозг воспринимает порцию как норму, поэтому чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает, даже без чувства голода.

Ранее россиянам объяснили, чем полезна для здоровья баня.

