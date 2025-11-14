На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России серийный убийца попросил об освобождении

Cерийный убийца Исупов попросился на свободу после паралича
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший милиционер, серийный убийца Виталий Исупов попросил выпустить его по УДО (Условно-досрочное освобождение). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, мужчина попросил об освобождении из-за ухудшившегося состояния здоровья. Он пережил три инсульта, что привело к эпилепсии и частым приступам. У него парализована большая часть тела. В исправительной колонии «Белый лебедь» в Ямало-Ненецком автономном округе Исупов передвигается на инвалидной коляске.

Администрация колонии подселила к мужчине заключенного, чтобы тот помогал ухаживать за больным.

В 1990-е годы Виталий Исупов был старшим оперуполномоченным города Чайковского в Пермском крае. После того как его уволили из правоохранительных органов, он начал нападать на семьи с целью наживы. 7 июня 2000 года вместе с подельником он расправился с супругами и убил их девятилетнюю дочь. В феврале 2016 года серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Ранее в Госдуме предложили отменить срок давности для серийных убийц.

