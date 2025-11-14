Несколько поездов в Крым и из него задерживаются на несколько часов

Гранд Сервис Экспресс: задержка поездов в Крым и из него составляет до 4,5 часа

Несколько поездов в Крым и из него задерживаются на время от 1,5 до 4,5 часа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Больше всего, на 4 часа, задерживается поезд ,следующий по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 12 ноября. Рейс из Кисловодска – Симферополь, отправлением 13 ноября, отстает на 2,5 часа. На 2 часа опаздывают составы: Москва – Севастополь и Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября, а также Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября. На полтора часа задерживаются поезда Адлер – Симферополь и Москва – Симферополь, выехавшие на полуостров 13 ноября.

Помимо этого, задерживаются несколько рейсов, следующих в Москву. Так, поезд Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 4,5 часа, Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, отстает на 4 часа.

Уточняется, что время задержки в пути может измениться, об этом пассажиров информируют начальники поездов.

Как ранее сообщили в Минобороны, в минувшую ночь над российскими регионами было сбито более 200 украинских беспилотников: 66 дронов перехвачено над территорией Краснодарского края, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом.

Ранее Севастополь атаковали беспилотники.