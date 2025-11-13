Москвичей предупредили об усилении ветра

В пятницу, 14 ноября, в Москве ожидается усиление ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, с 00.00 и до конца суток 14 ноября в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали быть внимательными в непогоду, не прятаться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первый снег в Москве прогнозируется в эти выходные — в воскресенье погода будет близка к зимней.

По словам специалиста, до конца рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет высокой по отношению к климатической норме за счет того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга.

Вильфанд отметил, что в пятницу температура воздуха будет положительной, поэтому в городе будет дождь. При этом в субботу все-таки будет дождь, но уже со снегом, который постепенно будет образовываться в полноценный снег.

Ранее в Москве увеличили температуру отопления.