Юрист предупредил россиян о крупных штрафах из-за некоторых животных в квартире

Юрист Черкасов: в России предусмотрен штраф за 121 вид животных в квартире
true
true
true
close
ვეგანიზმი•Veganism/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов заявил агентству «Прайм», что содержание некоторых животных в квартире или частном доме незаконно и влечет за собой крупный штраф.

По его словам, в мае этого года правительство утвердило перечень из 121 вида опасных животных, содержание которых запрещено вне специально оборудованных мест — например, зоопарков или дельфинариев. Запрет вступил в силу в сентябре.

Черкасов рассказал, что животные в нем разделены по группам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

Так, держать в квартирах или частных домах змей, тигров и крокодилов запрещено. За нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а если животное нанесло вред человеку или чужому имуществу — санкции могут достигать 200 тысяч рублей.

Отдельного закона, регулирующего содержание в жилых помещениях сельскохозяйственных животных — таких как куры или свиньи, — нет, однако подобные случаи почти всегда затрагивают интересы соседей. По словам юриста, если суд установит нарушения, владельцу такой «домашней фермы» грозит штраф до 15 тысяч рублей, а животных могут изъять.

Ранее россиян предупредили о штрафах за шум и запахи животных в квартире.

