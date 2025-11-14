На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина потеряла способность открывать рот из-за артрита челюсти

Британские врачи 18 лет не могли поставить диагноз женщине с артритом челюсти
Жительница Великобритании не может нормально питаться, так как ее рот открывается всего на 14 миллиметров. Об этом пишет Daily Mail.

Наоми Смит, 47-летняя мать четверых детей из Глостершира, начала испытывать боль в челюсти около 18 лет назад. Страдая от бруксизма, она обратилась к стоматологу, и он прописал ей капу. Но это не избавило женщину от мигрени и головокружений, из-за которых ее рвало до 30 раз в день.

Лишь в этом году врачи наконец поставили Смит диагноз — дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и тяжелый артрит челюсти. Из-за постоянной боли во время жевания британка годами вынуждена питаться жидкой пищей.

Женщина сильно похудела, и однажды медсестра сказала ей, что она выглядит как пациентка с раком в терминальной стадии.

«Мое состояние ухудшается на глазах у системы, которая продолжает меня игнорировать. Я измучена и отчаянно нуждаюсь в шансе на жизнь без боли», — говорит Наоми.

Из-за болезни она ушла с работы и сейчас выживает на смеси трамадола, диазепама и зопиклона, которые ненадолго снимают боль и помогают ей бороться с бессонницей.

Ранее российские врачи спасли женщину, которая не могла есть и пить после глотка уксуса.

