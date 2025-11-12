В Тюмени спасли женщину, которая не могла есть и пить после глотка уксуса

В Тюмени женщине, получившей сильный ожог пищевода, провели уникальную операцию. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

В 2024 году жительница Сорокинского района попала в местную больницу с тяжелым ожогом пищевода. Женщина случайно сделала глоток из кружки, в которую перед этим перелила уксус из бутылки. В результате пищевод так сильно сузился, что она перестала есть и пить.

В течение года пациентка получала пищу через трубку и в конце концов обратилась в ОКБ №1. К этому моменту она уже весила менее 40 кг.

В областной больнице женщине удалили пораженные части пищевода и желудка, а затем восстановили проходимость пищеварительного тракта с помощью участка толстой кишки.

«После операции у пациентки началась пневмония. Врачи реанимационных отделений стабилизировали состояние. Сегодня она находится дома и продолжает идти на поправку, набирает вес», — уточнили в инфоцентре.

Ранее российские врачи спасли мужчину со сросшимися после ожога пальцами.