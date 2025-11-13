На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ОТП Банк провел дегустацию венгерских вин на Российском винодельческом форуме

ОТП Банк представил венгерские вина на Российском винодельческом форуме
true
true
true
close
Предоставлено ИД Коммерсантъ

Впервые за все время работы Российского винодельческого форума проводится дегустация венгерских вин, организатором которой выступил ОТП Банк.

Для дегустации предлагались как сладкие вина, так и один из первых сухих фурминтов нового поколения. Кроме того, были представлены вина из сортов кадарка и каберне. Также предлагался игристый брют из региона Этьек-Буда, где климат и почвы практически такие же, как в Шампани.

Директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков ОТП Банка Валерий Коростелев рассказал о поддержке венгерской культуры в России.

«Мы как банк с венгерскими корнями не могли это событие проигнорировать. Совместно с Институтом Листа мы уже много лет рассказываем нашим клиентам и партнерам о разных аспектах удивительной венгерской культуры. Например, из ближайшего – мы поддерживаем спектакль венгерской труппы в рамках Дягилевского фестиваля, недавно прошел показ венгерского фильма. Мы стараемся поддержать все, что связано с венгерской культурой, в том числе, виноделие», — отметил он.

Также В. Коростелев рассказал о концепции эмоционального банкинга, которую продвигает ОТП Банк.

«Конкуренция в банковском секторе очень высокая, для привлечения клиентов все чаще предлагают разные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Но мы делаем ставку, и верим, что это имеет успех у наших клиентов, — и на эмоциональный банкинг. То есть стремимся подарить клиентам эмоции, оставить какой-то позитивный след, создать хорошее настроение. Нам кажется, как раз вино — это прежде всего про эмоции», — сказал Валерий Коростелев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами