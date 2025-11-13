ЦБ утвердил новые признаки подозрительных переводов

Центробанк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических переводов, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Согласно документу, признаки операций без добровольного согласия клиента теперь будут включать переводы, совершенные под воздействием обмана или злоупотребления доверием. Эти критерии распространяются не только на традиционные банковские операции, но и на транзакции с использованием цифрового рубля.

В обновленный список также добавлен признак смены телефонного номера, используемого для входа в онлайн-банк. Такое изменение будет рассматриваться как возможный индикатор мошеннических действий.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров ранее сообщил, что участились случаи, когда злоумышленники убеждают россиян самостоятельно переводить себе деньги через Систему быстрых платежей. По его словам, подобные операции войдут в перечень подозрительных.

Как уточнил регулятор, банки обязаны проверять все переводы на наличие признаков мошенничества и приостанавливать те, что вызывают сомнения, чтобы минимизировать риск хищений.

С июля 2024 года ЦБ уже расширил перечень до шести пунктов. Среди них — переводы на счета, по которым ранее фиксировались мошеннические операции, нетипичная активность клиента, а также использование устройств, фигурировавших в базе данных регулятора как инструменты злоумышленников.

Ранее половина опрошенных россиян рассказала, что переводят между своими счетами крупные суммы.