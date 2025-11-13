На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер назвал ключевые дисциплины для повышения точности ИИ-агентов

Кирилл Меньшов рассказал о четырех направлениях обучения разработчиков
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Точность ИИ-агентов нужно постоянно увеличивать. Об этом на форуме «Цифровые решения» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов

По его словам, для этого важно внедрить в корпоративную культуру четыре ключевые дисциплины, которые помогут обучать сотрудников работе с искусственным интеллектом.

«Каждую команду разработчиков важно обучить промпт-инжинирингу, контексту инжиниринга, тюнингу модели под конкретный сценарий и созданию мультиагентных систем», — сказал он

Меньшов подчеркнул, что для Сбера точность агентов имеет первостепенное значение.

«В отличие от классической разработки агента можно сделать за 2–3 дня. Но может потребоваться больше полугода, чтобы довести точность такого решения до 80%», — сказал он.

По его словам, агенты представляют собой новую технологию, и успех их разработки зависит от внедрения четырех дисциплин.

«Первая дисциплина — промпт-инжиниринг: написание промптов. Вторая — контекст-инжиниринга: то, каким образом дать модели контекст операции с регулированием, все нормативные акты, политики, процедуры, регламенты и как правильно структурировать все это, чтобы модель поняла. Третья — тюнинг модели под конкретную ситуацию. Четвертая — создание мультиагентных систем. Это про то, как агенты взаимодействуют друг с другом и как дать им общую память, доступ к знаниям, хранилищам», — добавил он.

Он добавил, что уровень доверия к агенту напрямую влияет на возможность передачи задач. При этом во многих сценариях точность работы агентов уже превышает человеческую.

