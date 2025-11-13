На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажирам парома с детьми случайно включили порно на большом экране

Metro: пассажирам парома включили порно во время трансляции Формулы-1
Steve Parsons/PA Images via Getty Images

Пассажирам парома из французского Дьеппа в британский Ньюхейвен случайно включили на большом экране порно во время трансляции гонки «Формулы-1», пишет Metro.

По словам очевидцев, сначала пассажиры спокойно наблюдали за гонкой, но вскоре зал наполнился криками. Родители в панике прикрывали детям глаза, а некоторые бросились к стойке регистрации с требованием выключить экран.

Одна пассажирка рассказала, что не видела происходящее на экране, но «все было прекрасно слышно». По ее словам, родители пытались объяснить детям, что «не все взрослые так поступают», и ситуация быстро вышла из-под контроля.

Компания принесла официальные извинения, заявив, что причиной инцидента стала ошибка персонала. После окончания трансляции » Формулы-1» автоматически начался «фильм для взрослых», о чем сотрудники не знали. Канал был немедленно переключен после жалоб пассажиров, а позже — полностью удален из списка доступных.

«Мы глубоко сожалеем о расстройстве и гневе, которые этот случай вызвал у семей на борту», — говорится в заявлении.

Ранее в Британии в церкви включили порно на экране во время выступления детского хора.

