Эксперт посоветовал не обсуждать тайны рядом с умными колонками

Не следует обсуждать конфиденциальные темы рядом с умными колонками с включенным микрофоном, поскольку существуют потенциальные риски утечки информации. Об этом в интервью RT сообщил основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров.

«Встроенный микрофон колонки постоянно анализирует звук в ожидании слова-активатора. При этом вся обработка команд пользователей происходит на серверах производителя. Риск прослушки тут реален при условии случайной активации», — сказал специалист.

Он посоветовал физически отключать микрофон колонки кнопкой, когда устройство не используется, регулярно удалять историю голосовых команд и отказываться от программ улучшения качества в настройках гаджета.

В Центре цифровой экспертизы Роскачества до этого предупредили, что полную приватность при использовании умных колонок может обеспечить только физическое отключение микрофона. Пользователям объяснили, что такие гаджеты постоянно анализируют звуковое окружение, что делает их потенциальным источником утечек данных.

Ранее россиянам объяснили, почему не удастся засудить умную колонку за прослушивание.