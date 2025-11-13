На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве прошел первый Чемпионат по слепой дегустации вин

Чемпионат по слепой дегустации вин собрал 20 команд виноделов и сомелье
Предоставлено ИД Коммерсантъ

В пространстве «Крым terrace Moscow» в преддверии Российского винодельческого форума состоялся первый Чемпионат по слепой дегустации вин, организованный спецпроектом «Коммерсантъ. Выбор сомелье» и фондом «Росконгресс».

Мероприятие собрало 20 профессиональных команд, представивших различные направления винодельческой индустрии. Участникам предстояло пройти два тура испытаний, где они должны были определить регион происхождения, сорт винограда, год урожая и производителя семи образцов вина. За каждый верный ответ начислялись баллы, что потребовало от участников максимальной концентрации и глубоких знаний.

Ведущей вечера стала обладательница почетных титулов Damas y Caballeros del Vino и Chevalier de l'Ordre des Coteaux de Champagne Влада Лесниченко.

Первое место заняла команда «Четверо Друзей Ершова», представленная виноделами и сомелье. Второе место досталось команде винотеки и винного бара «Главвино», которую представляли кависты и сотрудники маркетингового отдела. В свою очередь, третье место разделили две любительские команды, сформированные из гостей ИД «Коммерсантъ».

Как подчеркнули организаторы, чемпионат стал не только проверкой профессиональных навыков, но и демонстрацией качества российского виноделия. В дегустации использовались образцы от ведущих виноделен страны, включая «Абрау-Дюрсо», «Satera», «Мезыбь», «Шато Ай-Даниль», «Ведерниковъ», «Winepark» и «Массандра».

По словам первого заместителя директора фонда «Росконгресс» Андрея Реута, успешное проведение чемпионата позволяет рассматривать этот формат как ежегодную традицию в рамках Российского винодельческого форума.

Организаторы выразили благодарность всем участникам, партнерам и винодельням, предоставившим свои образцы для этого знакового события.

