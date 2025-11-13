На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» предложила направить 7,7 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

Поправки «Единой России» в бюджет позволят помочь 400 тыс. участников СВО
«Единая Россия» предложила дополнительно направить около 7,7 миллиардов рублей на финансирование фонда «Защитники Отечества». Эти средства, заложенные поправками партии в бюджет России на ближайшие три года, позволят охватить работой и мероприятиями около 400 тыс. бойцов СВО, а также расширить спектр оказываемой помощи.

Одна из главных задач народной программы партии — усиление поддержки участников спецоперации и членов их семей, подчеркнул замруководителя фракции политической силы в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«Фонд «Защитники Отечества» сегодня имеет отделения во всех регионах нашей страны. И в режиме «одного окна» оказывается вся возможная доступная помощь и поддержка: от разъяснения действующего законодательства, помощи в оформлении документов до непосредственной помощи самим участникам специальной военной операции, членам их семей по самым разным направлениям», — отметил он.

Особое внимание в поправках уделено развитию системы протезно-ортопедической помощи.

«Те, кто возвращаются с фронта и кому требуется протезирование, рассчитывают на максимально современную и технологичную помощь. Мы предложили дополнительно профинансировать создание центров высокотехнологичной протезно-ортопедической помощи во всех регионах», — сообщил Вяткин.

На эти цели партия предлагает направить около трех млрд рублей, а также выделить дополнительную субсидию Московскому протезно-ортопедическому предприятию — еще около трех млрд рублей на создание сети филиалов в субъектах России.

Вяткин также подчеркнул, что предложенные меры позволят оперативно и эффективно решать задачи, поставленные президентом России, а также откликаться на запросы защитников Отечества и их семей.

