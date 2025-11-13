Детям в российской школе принесли еду с тараканами

В Бурятии дети пожаловались на еду с тараканами в школьной столовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в школе, расположенной в селе Гурульба. Один из учащихся обнаружил таракана прямо в тарелке с едой из столовой — насекомое сняли на камеру. По словам родителей, это не первый подобный случай.

Telegram-канал «Иволга-инфо.24/7» сообщает, что по результатам проверки насекомых в пищеблоке учебного учреждения не обнаружили. Также управление образования 13 ноября провело экстренное совещание с руководством школ и предпринимателями, которые обеспечивают питание детей. Во время мероприятия подчеркнули важность требований к безусловному соблюдению санитарных норм. Работу пищеблока Гурульбинской школы взяла на особый контроль районная администрация.

Ранее камчатская прокуратура начала проверку школ после жалоб на хлеб с личинками.