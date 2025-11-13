На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТД Т1 назвали самым длинным городским диаметральным трамвайным маршрутом в мире

Ликсутов: московские трамвайные диаметры создадут новые возможности для поездок
Пресс-служба Московского метрополитена

Московские трамвайные диаметры (МТД) станут мощным дополнением к существующей инфраструктуре метро и создадут новые возможности для комфортных и быстрых поездок жителей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что МТД – новый символ современной Москвы. Трамвайные диаметры станут «наземным» метро с высокой скоростью, новыми вагонами и всем необходимым для комфорта пассажиров.

«На маршруте Т1 курсируют 50 современных трамваев, а интервал движения составит всего 6 минут. Это обеспечит минимальное время ожидания, надежность и предсказуемость при поездках по городу, сопоставимые с метрополитеном», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что на линию Т1 вышли современные односекционные трамваи российского производства «Львенок-Москва» с системой автономного хода.

«Новые вагоны оборудованы всем необходимым для комфортных поездок пассажиров: системой климат-контроля, мультимедийными экранами, разъемами для зарядки мобильных устройств, системой открытия дверей с помощью кнопки с функцией безопасного закрытия», — сказал он.

Ликсутов отметил, что трамваи имеют низкий пол, что создает удобство для пассажиров с колясками, багажом и велосипедами.

