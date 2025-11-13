Сервис «Моспитомец» назвали полезным для владельцев животных

Сервис «Моспитомец» на портале mos.ru поможет москвичам позаботиться о домашних животных, рассказала агентству городских новостей «Москва» начальник управления развития государственных услуг в департаменте информационных технологий Москвы Алина Шкурина.

Как отметила Шкурина, сервис поможет желающим взять животное принять взвешенное решение.

По ее словам, в сервисе доступен каталог животных из приютов. Также она отметила, что сервис поможет записаться к ветеринару, посмотреть информацию о посещениях ветклиник и назначения специалиста.

«Сервис поддерживает москвичей на всех этапах – от первых мыслей о питомце до повседневной заботы о нем», — сказала она.

Напомним, ранее на сервисе «Моспитомец» на портале mos.ru запустили каталог с животными из приютов.