На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер и НИУ ВШЭ запустили образовательный проект для участников олимпиады по экономике

Сбер и НИУ ВШЭ помогут школьникам подготовиться к олимпиаде по экономике
true
true
true
close
Shutterstock

Сбер и НИУ ВШЭ запустили совместный образовательный проект для школьников, чтобы помочь им подготовиться к всероссийской олимпиаде по экономике, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в рамках проекта до конца 2025 года пройдет не менее четырех встреч в корпусе НИУ ВШЭ и офисе Сбера в Москве.

Первая встреча в рамках проекта пройдет в медиацентре НИУ ВШЭ. На ней заместитель председателя ЦПМК ВсОШ по экономике, заместитель проректора НИУ ВШЭ Данил Федоровых и профессор РЭШ, директор центра экономических и финансовых исследований и разработок Наталья Волчкова расскажут о международной торговле и тарифах.

Как отметила управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова, проект поможет школьникам понять, для чего они изучают экономику.

«В лектории выступят наши лучшие эксперты — те, кто каждый день использует экономические знания для создания сервисов, которыми пользуются миллионы людей, для поддержки бизнеса, для решения важных задач», — сказала она.

Также Даниил Федоровых отметил, что олимпиады по экономике становятся все популярнее среди школьников.

«При этом подготовка к ним, к сожалению, иногда сводится к заучиванию теории и решению типовых заданий прошлых лет. Мы запускаем лекторий, чтобы изменить эту ситуацию — показать живую экономику за формулами и графиками», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами