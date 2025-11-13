Сбер и НИУ ВШЭ запустили образовательный проект для участников олимпиады по экономике

Сбер и НИУ ВШЭ помогут школьникам подготовиться к олимпиаде по экономике

Сбер и НИУ ВШЭ запустили совместный образовательный проект для школьников, чтобы помочь им подготовиться к всероссийской олимпиаде по экономике, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в рамках проекта до конца 2025 года пройдет не менее четырех встреч в корпусе НИУ ВШЭ и офисе Сбера в Москве.

Первая встреча в рамках проекта пройдет в медиацентре НИУ ВШЭ. На ней заместитель председателя ЦПМК ВсОШ по экономике, заместитель проректора НИУ ВШЭ Данил Федоровых и профессор РЭШ, директор центра экономических и финансовых исследований и разработок Наталья Волчкова расскажут о международной торговле и тарифах.

Как отметила управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова, проект поможет школьникам понять, для чего они изучают экономику.

«В лектории выступят наши лучшие эксперты — те, кто каждый день использует экономические знания для создания сервисов, которыми пользуются миллионы людей, для поддержки бизнеса, для решения важных задач», — сказала она.

Также Даниил Федоровых отметил, что олимпиады по экономике становятся все популярнее среди школьников.

«При этом подготовка к ним, к сожалению, иногда сводится к заучиванию теории и решению типовых заданий прошлых лет. Мы запускаем лекторий, чтобы изменить эту ситуацию — показать живую экономику за формулами и графиками», — сказал он.