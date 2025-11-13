На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам разъяснили правила возврата 13% за лечение зубов

Адвокат Ярмуш объяснила порядок получения налогового вычета за лечение зубов
Freepik.com

Любые траты на стоматологические услуги в клинике, имеющей лицензию, подлежат налоговому вычету. Об этом рассказала в беседе RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, лечение зубов, консультация стоматолога и другие процедуры относятся к простому лечению. Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, не должна превышать 150 тыс. рублей.

«В случае дорогостоящего лечения, например имплантации, предела суммы в законодательстве нет», — обратила внимание юрист.

Она пояснила, что вычет может получить любой гражданин, который платил НДФЛ. При этом расходы на лечение зубов могут учитываться не только на собственное лечение, но и близких членов семьи. Чтобы получить налоговый вычет, необходимо обратиться в налоговую, подав заявление и предоставив справки 3-НДФЛ, 2-НДФЛ, подтверждение лечения и оплаты стоматологических услуг, а также лицензию медицинского учреждения.

К примеру, если на лечение зубов было потрачено 100 тыс. рублей, то гражданин может вернуть себе 13 тыс. рублей, отметила Ярмуш.

Ранее россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба мудрости.

