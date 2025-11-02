Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба мудрости

25-летняя жительница Красногорска попала в реанимацию с абсцессом после удаления зуба мудрости в частной клинике. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушка в марте обратилась в частную клинику, чтобы удалить зуб мудрости. Операция была плановой, но сложной из-за наклона зуба. На следующий день после удаления у пациентки опухла шея и поднялась температура. Врач, занимавшийся удалением зуба мудрости, успокоил девушку и порекомендовал принимать антибиотики. За шесть дней ситуация не улучшилась, и девушка обратилась к лору.

На приеме у нее обнаружили паратонзиллярный абсцесс, который срочно нужно было вскрывать. Девушке сделали местную анестезию и скальпелем вскрыли миндалину. Сразу после этого выяснилось, что у россиянки серьезное воспаление — флегмона нескольких зон в челюстно-лицевой области и в глубоких отделах шеи. Это острое гнойное воспаление может привести к тяжелым последствия — сепсису и асфиксии. Девушку срочно госпитализировали и провели операцию, прочистив полости и установив дренаж для постоянного оттока гноя.

В беседе с SHOT девушка призналась, что чувствительность челюсти до конца не восстановилась. Кроме того, присутствует боль в корне языка, а рубец продолжает формироваться, доставляя дискомфорт.

Пострадавшая не стала обращаться в суд. В клинике ей возместили расходы и выплатили компенсацию на реабилитацию. Остаток суммы девушка планирует потратить на пластическую операцию.

Ранее школьница не вышла из анестезии после плановой стоматологической операции.