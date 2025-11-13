Владелец пруда каждый день дает рыбе 5000 кг перца чили, чтобы она была вкуснее

SCMP: в Китае владелец пруда кормит рыбу перцем чили, чтобы она была вкуснее

Владелец пруда в Китае каждый день дает рыбе 5000 кг перца чили, чтобы она была вкуснее, пишет South China Morning Post.

Пруд расположен в городе Чанша — регионе, известном своей острой кухней. Им управляют 40-летний рыбовод Цзян Шэн и его бывший одноклассник Куан Ке. В водоеме обитает более 2000 рыб, которых кормят различными сортами перца.

«В пиковое время мы используем до 5 тонн перца чили в день. После него у рыбы улучшаются формы тела, вкус и появляется золотистая чешуя», — рассказал Куан.

По словам Цзяна, у рыб нет вкусовых рецепторов, поэтому они не ощущают остроты. Перец чили, по его словам, богат витаминами, улучшает пищеварение, ускоряет рост и даже помогает защититься от паразитов.

Перец, которым кормят рыбу, владельцы получают бесплатно от местных фермеров — это непроданные или испорченные плоды, что делает корм экономичным.

«Рыба заранее приправлена. Добавь немного чеснока и зелёного лука — и ужин готов», — шутят пользователи соцсетей.

Ранее врач рассказал, для кого опасны острые соусы.