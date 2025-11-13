На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Горно-Алтайска открыли новый зал ожидания вылета рейсов

В аэропорту Горно-Алтайска расширили «стерильную зону»
Пресс-служба аэропорта Горно-Алтайск

На первом этаже основного здания аэропорта Горно-Алтайска открыли второй зал ожидания вылета внутренних рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Теперь в «стерильной зоне» расширили количество посадочных мест, установили кулеры с водой, а также открылось кафе.

По словам генерального директора аэропорта Андрея Метцлера, расширение позволит не только модернизировать инфраструктуру, но и улучшит качество сервиса.

«Помимо организации дополнительных посадочных мест для вылетающих из республики пассажиров, в «стерильной зоне» обеспечен бесплатный доступ к питьевой воде. Это прямой отклик на запросы наших пассажиров и еще один шаг в развитии клиентоориентированности аэропорта», — сказал он.

Напомнил, в июле 2025 года в аэропорт Горно-Алтайска открылся отдельный терминал прилета внутренних рейсов. Также в октябре количество пассажиров достигло 500 тыс. с начала 2025 года.

