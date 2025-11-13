Врач объяснила, можно ли «застудить» спину и почки, посидев на холодном

Часто можно услышать: «Сидел на холодном, теперь поясницу прихватило» или «Знобит, наверное, почки застудил». Эти фразы прочно вошли в наш быт. Но что на самом деле стоит за этим состоянием? Разобраться в этом вопросе в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия.

«Ключевой момент, который нужно понять: само по себе переохлаждение не является прямым заболеванием. Оно не создает в организме бактерии или вирусы. Однако холод выступает мощным провоцирующим фактором. Он ослабляет местную защиту и обостряет уже существующие проблемы. Представьте себе крепость (ваш иммунитет). Холод — это не армия, штурмующая стены, а диверсант, который открывает ворота для настоящих врагов — инфекций и воспалений», — рассказала врач.

Отвечая на вопрос, почему после переохлаждения болят почки, невролог отметила, что это парный орган, который очень интенсивно кровоснабжается. При охлаждении области поясницы происходит рефлекторный спазм сосудов. Кровоток замедляется, и местный иммунитет снижается. Этого бывает достаточно, чтобы дремлющая инфекция активизировалась.

По ее словам, чаще всего под симптомами «застуженных почек» скрываются острый пиелонефрит и цистит.

Острый пиелонефрит — бактериальное воспаление почечных лоханок. Если у человека уже был вялотекущий хронический пиелонефрит, переохлаждение может вызвать резкое обострение.

Цистит — воспаление мочевого пузыря. Его симптомы (частое болезненное мочеиспускание, боль внизу живота) часто путают с почечными проблемами, так как боль может отдавать в поясницу.

Тревожными сигналами, при которых нужно срочно обратиться к врачу, специалист назвала: тянущую или острую боль в пояснице, часто с одной стороны; повышение температуры тела, озноб; учащенное, болезненное мочеиспускание; изменение цвета мочи (она становится мутной, с примесью крови); общую слабость и тошноту.

«Холод не вызывает воспаление в почках «с нуля», но он может стать спусковым крючком для уже существующей инфекции», — подчеркнула Джикия.

Со спиной, по ее словам, история похожая, но механизм немного другой. Холод и сырость вызывают рефлекторный мышечный спазм в области поясницы. Мышцы, пытаясь согреть важные органы и позвоночник, напрягаются. Это напряжение может привести к миозиту, обострению остеохондроза, радикулиту.

Миозит — воспаление скелетных мышц (в народе «продуло»). Мышцы становятся твердыми, болезненными, движение причиняет дискомфорт.

Обострение остеохондроза — если у вас уже есть проблемы с позвоночником (протрузии, грыжи), мышечный спазм усугубляет их. Напряженные мышцы сдавливают нервные корешки, вызывая прострелы (люмбаго) или постоянную ноющую боль (ишиас).

Радикулит — резкое переохлаждение может спровоцировать воспаление нервных корешков.

«Боль в спине после переохлаждения — это чаще всего мышечная реакция или обострение уже имеющихся проблем с позвоночником», — отметила врач.

Чтобы обезопасить себя, невролог дала несколько простых, но и эффективных советов: избегайте локального переохлаждения — не сидите на холодных поверхностях (камнях, земле, бетоне), особенно в ветреную погоду; одевайтесь по погоде — в холодное время года носите удлиненные куртки и свитеры, прикрывающие поясницу; укрепляйте иммунитет — здоровое питание, достаточный сон и физическая активность помогают организму противостоять инфекциям; своевременно лечите хронические очаги инфекции — не запускайте кариес, тонзиллит и, конечно, болезни мочеполовой системы.

«Если проблема уже возникла, не занимайтесь самолечением! Грелки, которые часто прикладывают к пояснице, могут быть категорически противопоказаны при воспалении почек (пиелонефрите) и только усугубят ситуацию. Обеспечьте себе сухое тепло — наденьте теплую пижаму, укутайтесь одеялом. Обязательно обратитесь к врачу», — посоветовала Джикия.

