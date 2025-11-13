На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дети отправятся по местам боевой славы своих предков

В Псковской области завершился финал конкурса «Семейная память»
В круглогодичном молодежном историко-культурном центре «Истоки» в Псковской области завершился финал всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память», в котором приняли участие 52 юных исследователя в возрасте от 11 до 17 лет, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Всего в конкурсе принимали участие более 5 тыс. школьников и студентов. Конкурс включал в себя две номинации: «Исследовательский проект» и «Творческий проект».

Участники готовили доклады с презентациями о семейной истории времен Великой Отечественной войны, а также представляли свои работы в различных форматах, среди которых живопись, фотография, кино или литература.

«Конкурс «Семейная память» в современных условиях решает ключевую задачу — обеспечивает преемственность и связь с историей. Он служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование — личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков», — рассказала руководитель российского патриотического центра Росмолодежи Елена Беликова.

По итогам конкурса жюри, в которое вошли эксперты в области истории, генеалогии и педагогики, определили 16 победителей и призеров, которые получили сертификаты на оформление родословного древа и туры по местам боевой славы своих родственников.

«Во время подготовки проекта я пользовался художественной литературой, историческими исследованиями, общался с родственниками, читал про различные события, которые происходили во время оккупации и после нее», — рассказал победитель в номинации «Исследовательский проект» Никита Костенко из Новосибирской области.

Кроме того, финалисты конкурса посетили лекции, экскурсии по Псково-Печерскому монастырю, Храму Кирилла и Мефодия, а также встретились с ветеранами и военнослужащими СВО.

