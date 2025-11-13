На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали с осторожностью относиться к тренду на встречи матерей из роддома

ОП: мошенники могут воспользоваться трендом на встречи матерей из роддома
true
true
true
close
Shutterstock

Россиянам следует с осторожностью относиться к тренду на встречи одиноких матерей из роддома, поскольку мошенники могут появиться в различных сферах. Об этом «Москве 24» заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло, комментируя новости о том, что москвички создали чат поддержки для женщин, которых некому встретить из роддома, — им помогают с транспортировкой домой, приносят готовую еду и дарят цветы.

В целом Пожигайло поддержал инициативу. Он отметил, что такая помощь оказывается из чувства сострадания и стремления помочь. Однако за попыткой забрать женщину с ребенком могут стоять и корыстные мотивы, предупредил эксперт.

«Современная реальность такова, что ко многим инициативам мы вынуждены относиться с изрядной долей подозрения. Когда незнакомец предлагает помощь по телефону или сулит выгоду, в большинстве случаев это оказывается мошенничеством», — сказал Пожигайло.

Поэтому россиянкам стоит сохранять разумную бдительность, заключил он.

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД до этого сообщили, что мошенники-воркеры используют платформы для знакомств для хищений и обмана. По данным ведомства, исполнители сценариев мошенничества действуют по указанию кураторов: они создают фальшивые анкеты, ведут переписку с пользователями и переводят их либо в офлайн-ловушки, либо на платежные реквизиты.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, представляющихся «Почтой России».

