Отец угрожал расправой четырем своим детям и заставлял их стоять в углу до изнеможения

В США многодетный отец издевался над детьми, заставляя их подолгу стоять в углу

Американец заставлял детей стоять в углу, пока у них не онемеют ноги. Об этом сообщает издание People.

Мужчине из штата Индиана предъявили обвинения в избиении четверых детей и в пренебрежении родительскими обязанностями. По данным полиции, 35-летний Кертис Борденкирхер угрожал им удушением, а также избивал ремнем и ставил в угол, где несовершеннолетние должны были стоять до изнеможения.

В октябре один из потерпевших написал своей матери, что отец применяет к ним силу. Затем всех четверых детей доставили в социальный центр, где они подробно рассказали о пережитом насилии.

Девочка заявила, что отец схватил ее за шею и угрожал проломить стену, если она не закроет рот. По словам другого ребенка, Кертис держал нож и грозился расправиться с ним во сне.

3 ноября Борденкирхер был арестован, но не признал себя виновным и вышел под залог.

Ранее пара закрывала ребенка в ящике на сутки, связывала и лишала еды, веруя, что он демон.