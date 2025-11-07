Российского студента осудили за незаконный ввоз психотропных таблеток из Индии

Суд в Хабаровске дал студенту пять лет колонии за пересылку психотропных веществ

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор студенту Андрею Морозцеву, признанному виновным в незаконной пересылке психотропного вещества в крупном размере и его перемещении через границу Таможенного союза. Об этом сообщили в пресс-службе суда Хабаровского края.

Как установило следствие, весной 2023 года Морозцев заказал через интернет из Индии 60 таблеток, содержащих психотропное вещество, ограниченное в обороте на территории России. По данным суда, молодой человек осознавал незаконность своих действий и планировал использовать препарат для личного употребления.

Посылку перехватили сотрудники таможни, обнаружив в ней запрещенное вещество. После этого почтовое отправление было отправлено в отделение связи уже с муляжом, где студента задержали при получении.

В суде Морозцев вину отрицал, заявив, что купил лекарство по совету врача из Индии для лечения приступов сонливости и обмороков. Он также утверждал, что ответственность за произошедшее лежит на индийском фармацевте, который якобы неправильно оформил декларацию на препарат.

Однако, как следует из материалов дела, диагноз подсудимому был поставлен уже после возбуждения уголовного дела, а заказанное средство не входило в список назначенных ему медикаментов.

Суд квалифицировал действия молодого человека по ч. 3 ст. 229.1 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Учитывая смягчающие обстоятельства, ему назначили наказание ниже низшего предела — пять лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

