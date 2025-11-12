На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Организаторы конкурса «Микс Россия – 2025» подвели итоги юбилейного сезона

Стали известны победители конкурса «Микс Россия – 2025»
true
true
true
close
Центр развития бизнес-коммуникаций

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей юбилейного сезона конкурса «Микс Россия – 2025», на котором определили главные digital-проекты страны, сообщает пресс-служба конкурса.

Всего в этом сезоне жюри, в которое вошли 75 экспертов digital-индустрии, оценили 350 кейсов.

По итогам конкурса участникам вручили 69 бронзовых, 32 серебряные и 13 золотых наград. Также гран-при конкурса получило PR-агентство Rassvet.digital и креативное агентство «Громкие рыбы», а главную награду конкурса (Team of the year) получила команда Teammate.

По словам CEO & Executive Creative Director Teammate Романа Рязанова, участие в конкурсе стало стратегическим шагом для команды.

«Победа — или даже попадание в шорт-лист — моментально повышает статус в глазах клиентов и рынка. Это весомое доказательство профессионального уровня», — сказал он.

Также члены жюри вручили награды в специальной номинации «Trendmixx» за формирование новых подходов в digital-индустрии. В этом году награду в номинации получили детская клиника «Кидней» и Teammate.

«Конкурс «Микс Россия» сегодня – это витрина ярких кейсов и площадка, где формируются критерии профессионального качества. Каждый сезон дает рынку понимание, какие решения действительно работают, а какие остаются на уровне формы», — отметил президент АРИР и жюри конкурса Борис Омельницкий.

Генеральным информационным партнером конкурса выступил медиахолдинг Rambler&Co.

