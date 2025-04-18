Радована Караджича заподозрили в подготовке побега из тюрьмы

Бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича ограничили в правах в тюрьме, в которой он отбывает наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Караджича Горана Петрониевича.

«То, что британцы делают с президентом Караджичем, представляет собой вершину лицемерия. Они не смогли найти более адекватную причину, чтобы еще больше ограничить его права как человека и заключенного», — заявил Петрониевич.

Он уточнил, что права 79-летнего политика ограничили по подозрению в подготовке к побегу. Юрист назвал происходящее «величайшим абсурдом», напомнив, что у Караджича диагностировали множество хронических заболеваний, а тюрьма находится на острове.

Радован Караджич приговорен к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях в Боснии и Герцеговине. В 2022 году он заявлял, что конфликт на Украине был развязан Западом, а подготовкой к нему были войны в Югославии.

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