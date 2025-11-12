Врач объяснила, почему опасно хранить таблетки без упаковки

Лекарственные препараты нужно хранить в оригинальной заводской упаковке до самого момента приема, рассказала «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она пояснила, что без блистера таблетки могут потерять эффективность, а также есть риск образования вредных продуктов распада и потенциальных ошибок в приеме лекарств.

«Фармацевтическая промышленность тратит огромные ресурсы на разработку упаковки, которая обеспечивает стабильность лекарственного средства на протяжении всего срока годности. Это не просто «обертка», а сложная инженерная система, защищающая активное вещество от факторов окружающей среды. В инструкции к лекарству, утвержденном Минздравом РФ (или другими регуляторными органами), четко указаны условия хранения. Эти условия всегда относятся к препарату в его оригинальной упаковке. Нарушение этих условий, включая извлечение из первичной упаковки, означает нарушение инструкции производителя. То есть производитель может гарантировать качество и эффективность препарата, когда он хранится в промышленной упаковке», — пояснила Гузман.

Врач не рекомендовала хранить таблетки в специальных кейсах, а тем более в любых отрытых емкостях.

«Большинство кейсов для таблеток сделаны из простого пластика, который не обеспечивает достаточную защиту от света, влаги и кислорода. При ежедневном открытии секций содержимое постоянно подвергается воздействию внешней среды. Риск загрязнения и, что особенно опасно, перепутывания препаратов или неправильной дозировки очень высок. Если использование кейса абсолютно необходимо, его следует заполнять непосредственно перед использованием (например вечером для следующего дня или в воскресенье для предстоящей недели) и всегда держать в сухом, темном месте. И регулярно его очищать», — рекомендовала Гузман.

Наихудший вариант хранения таблеток — это открытая емкость, например блюдце, добавила специалист.

