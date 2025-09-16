На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка, задолжавшая детям алименты, пыталась спрятаться от приставов в куче белья

В Челябинской области алиментщица пряталась от приставов в куче белья
true
true
true
close
ГУФССП России по Челябинской области

В Челябинской области 37-летняя мать, задолжавшая детям алименты, пыталась спрятаться от приставов в куче белья. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Инцидент произошел при попытке приставов доставить жительницу села Коелги Еткульского района в отделение для проведения следственных действий. Однако женщина, имеющая задолженность по алиментам на троих детей в размере около 1 млн рублей, попыталась избежать ответственности. Должница спряталась от приставов за кроватью, сидя на полу под грудой белья, но в ходе осмотра квартиры должностным лицам удалось ее обнаружить.

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ за неуплату алиментов. Теперь ей также грозит административная ответственность по статье 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов. После задержания она была доставлена в отделение для дачи показаний.

Ранее в Чебоксарах алиментщик пытался спрятаться от приставов на балконе.

