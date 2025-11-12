Астрономы обнаружили первый «радиосигнал» от 3I/ATLAS

Ученые сообщили о регистрации радиоволн от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который сейчас проходит через Солнечную систему, пишет LADBible.

.

Объект впервые заметили в июле 2025 года, и тогда профессор Гарварда Ави Лёб предположил, что существует 30–40 % вероятность, что тело может быть искусственного происхождения — например, «инопланетным зондом» или даже «материнским кораблем».

Однако новые наблюдения, опубликованные 4 ноября в Astronomer's Telegram, показывают, что зафиксированные радиоволны исходят, скорее всего, от гидроксильных радикалов (молекул OH), образующихся при распаде воды на поверхности кометы. Эти данные получены с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке и указывают на естественное происхождение объекта.

Исследователи объясняют: такие сигналы появляются, когда солнечное излучение разрушает молекулы воды, выбрасываемые из ядра кометы — типичное явление при дегазации. Анализ также показал, что температура поверхности объекта составляет около +7 °C, а диаметр достигает около 10 км.

Несмотря на это, профессор Лёб остается осторожным и отмечает, что объект временно изменил цвет, проходя за Солнцем — возможно, из-за наличия «искусственного источника света или горячего двигателя».

Ранее американский физик прокомментировал версию об инопланетном происхождении 3I/ATLAS.