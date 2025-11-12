В РОЦИТ связали рост мошенничества в иностранных мессенджерах с отсутствием контроля

МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенничества, распространяющейся через мессенджер Telegram. Об этом сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Согласно сообщению, мошенники связываются с гражданами, представляясь сотрудниками полиции или следственных органов. Они требуют передать курьеру наличные деньги якобы для «проверки подлинности купюр». В МВД предупреждают, что любые подобные обращения являются частью мошеннической схемы.

Отмечается, что ранее злоумышленники использовали методику с «декларированием средств». После того как эта схема стала широко известна, они адаптировались и ввели новые термины: «дистанционный обыск» и «проверка подлинности купюр».

«Понятия «дистанционный обыск» в российском законодательстве не существует. Изъятие денежных средств возможно исключительно при личном участии следователя и понятых, с обязательным оформлением процессуальных документов. Купюры при этом должны быть надлежащим образом упакованы, а не переданы неизвестному «курьеру» в книгах или конвертах», — указали в МВД.

Эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов, специализирующийся на борьбе с экстремизмом, отметил, что рост таких схем в иностранных мессенджерах связан с отсутствием эффективного контроля за этими платформами.

«Они создают благоприятную среду для мошенников благодаря высокой анонимности и невозможности оперативного взаимодействия с правоохранительными органами», — сказал он.

По словам эксперта, преступники используют психологические методы воздействия, эксплуатируя доверие граждан к государственным институтам.

«Проблема выходит за рамки обычного мошенничества — это вопрос безопасности граждан, который требует системного подхода и повышения цифровой грамотности населения», — добавил Трифонов.