На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РОЦИТ связали рост мошенничества в иностранных мессенджерах с отсутствием контроля

МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенничества, распространяющейся через мессенджер Telegram. Об этом сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Согласно сообщению, мошенники связываются с гражданами, представляясь сотрудниками полиции или следственных органов. Они требуют передать курьеру наличные деньги якобы для «проверки подлинности купюр». В МВД предупреждают, что любые подобные обращения являются частью мошеннической схемы.

Отмечается, что ранее злоумышленники использовали методику с «декларированием средств». После того как эта схема стала широко известна, они адаптировались и ввели новые термины: «дистанционный обыск» и «проверка подлинности купюр».

«Понятия «дистанционный обыск» в российском законодательстве не существует. Изъятие денежных средств возможно исключительно при личном участии следователя и понятых, с обязательным оформлением процессуальных документов. Купюры при этом должны быть надлежащим образом упакованы, а не переданы неизвестному «курьеру» в книгах или конвертах», — указали в МВД.

Эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов, специализирующийся на борьбе с экстремизмом, отметил, что рост таких схем в иностранных мессенджерах связан с отсутствием эффективного контроля за этими платформами.

«Они создают благоприятную среду для мошенников благодаря высокой анонимности и невозможности оперативного взаимодействия с правоохранительными органами», — сказал он.

По словам эксперта, преступники используют психологические методы воздействия, эксплуатируя доверие граждан к государственным институтам.

«Проблема выходит за рамки обычного мошенничества — это вопрос безопасности граждан, который требует системного подхода и повышения цифровой грамотности населения», — добавил Трифонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами