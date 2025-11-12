В Англии врачи диагностировали у 4-летнего мальчика детскую деменцию

Тэмми МакДэйд из Суонси рассказала, что у ее четырехлетнего сына Тейта диагностировали синдром Санфилиппо типа А, редкое и неизлечимое генетическое заболевание, известное как детская деменция, пишет Mirror.

После 18 месяцев анализов и обследований врачи подтвердили худшие опасения матери. Болезнь постепенно лишает детей всех навыков: они теряют способность ходить, говорить, есть и двигаться самостоятельно.

«Мой мальчик никогда не сказал ни слова — и теперь я знаю, что никогда не услышу его голос», — поделилась Тэмми.

Женщина рассказала, что сначала сыну поставили диагноз аутизм, но она интуитивно чувствовала, что проблема глубже. После множества тестов диагноз подтвердился — неизлечимая форма детской деменции, от которой, как правило, дети не доживают до взрослого возраста.

Теперь МакДэйд отчаянно ищет экспериментальное лечение за границей, недоступное в Британии, чтобы хотя бы замедлить прогресс болезни.

«Я просто отчаявшаяся мать, пытающаяся дать своему ребенку шанс. Если есть хоть малейшая возможность, я должна ее использовать», — говорит она.

Чтобы оплатить возможное лечение, Тэмми запустила благотворительный сбор. На данный момент ей удалось собрать более £5000 из необходимых £11 тысяч.

«Если лечение невозможно, я хочу использовать деньги, чтобы подарить ему как можно больше счастливых моментов — поездок, приключений и простых дней, когда он может бегать и смеяться», — добавила женщина.

